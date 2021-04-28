Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

28.04.2021 13:05
Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi, System.String[]

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet...

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K'nin yargılanmasına devam edildi.

Sanık Mehmet K, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Duygu Delen'in ailesi, avukatları ile sanığın avukatları ve ailesi hazır bulundu.

Duygu Delen'in babası Bülent Delen, iki gün önce dosyaya sunulan bilirkişi raporuna katılmadığını ve eşinin 8 aydan beri ağır depresyon geçirdiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Delen ailesinin avukatı Hacı Mehmet Balcı, olay yerinde yapılan keşifte, balkon kapısının arkasındaki perdelerin dikkat çekecek biçimde ses çıkardığını belirterek, bu durumun, sanığın "Banyoya gittim, geldiğimde Duygu kendini aşağı atmış" şeklindeki savunmasının doğru olmadığını gösterdiğini öne sürdü.

Bilirkişi raporunda Duygu Delen'in kaza sonucu ölmesinin mümkün olmadığının belirtildiğine dikkati çeken Balcı, "İki ihtimal var, ya öldürülmüş ya da intihar etmiştir." dedi.

Rapordaki arbede yaşandığı hususuna katıldıklarını ifade eden Balcı, "Bu arbedenin sebebi Duygu Delen'in evden çıkıp kendi evine gitmek istemesidir. Önceki bilirkişi raporunda bilinci kapalı, şimdikinde ise tam kapalı değildir diyor. İki raporda çelişki vardır. Yargılamanın sonucunda maddi gerçek ortaya çıkacaktır. Duygu delen intihar etmedi öldürüldü, bunun faili de sanıktır." diye konuştu.

Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan da daha izah edici ve tarafları tatmin edecek bir rapor beklediklerini ifade ederek, "Rapordaki bilincinin tam kapalı olmadığı yönündeki ifade maksatlıdır. Eğer bilinci açık olsaydı, refleks olarak iki elinin üstüne düşerdi ancak böyle bir görüntü yok, maktul boş bir çuval gibi yere düşüyor." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen katılan avukat Mehmet Kulpoğlu da raporda sanık lehine yapılan değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, bilirkişi raporunda yer alan uzmanların duruşmada dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Mehmet K. ise sözünün kesilip avukatlara geçilmesini istemediğini belirterek, "Alkol kullanan tek kişi ben değilim, yine sinir sorunu olan da tek kişi de ben değilim. Bunlar benim suç işlediğim anlamına gelmez. Benim gibi bir sürü çocuk var, 'zengin züppesi' diyebilirsiniz, 'şımarık' diyebilirsiniz, 'sevdiğim kadının katili' diyemezsiniz. Gecenin bir yarısı alınan beyanlarımın halen aksi ispat edilememiştir. Sevdiğim insanı kaybettim, yaşadığım üzüntüyü kimse anlayamaz. İfadelerim arasında çelişki bulunmamasına rağmen halen tutukluyum, daha doğrusu doğruları söylediğim için tutukluyum. Bu davada adalet benim için uygulanmamaktadır." dedi.

Sanık avukatı Enes Akbulut ise "Dosyaya sunulan son raporda, Duygu Delen'in bilincinin açık olduğu ve bu şekilde iddianamedeki suçun temelsiz kaldığı anlaşılmıştır. Bilirkişi raporunda sanığın Duygu Delen'i öldürdüğüne ilişkin bir delil ortaya konamamıştır. Gelen rapor bizce sanık lehinedir. Bu doğrultuda sanığın gerekirse nakdi kefaletle dahil diğer her türlü adli kontrol tedbirleri ile birlikte tahliyesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Sanığın diğer iki avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporlarında yer alan adli tıp uzmanlarının gelecek celse dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili, evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Gaziantep, Hakaret, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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