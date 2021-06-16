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Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanık ev hapsi kararıyla tahliye edildi - Son Dakika

Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanık ev hapsi kararıyla tahliye edildi

16.06.2021 18:48
Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanık ev hapsi kararıyla tahliye edildi, System.String[]

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet K, ev hapsi kararıyla...

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet K, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K. salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, Duygu Delen'in babası Bülent Delen ve taraf avukatlarının yanı sıra bilirkişiler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat katıldı.

Baba Bülent Delen, verilen aranın ardından devam eden duruşmada, sanık ailesinin, bir esnaf arkadaşı aracılığıyla kendisiyle görüşmek istediklerini ilettiklerini öne sürerek, "Ben bunu kabul etmedim. Eşim olay sebebiyle yaşadığı mağduriyet nedeniyle halen tedavi görmektedir. Bizim parayla pulla işimiz yoktur, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum." dedi.

Avukatların beyanlarının ardından duruşma savcısı, Duygu Delen'in düşme esnasında bilincinin açık olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadığını ve ray şeklindeki ekimozların nasıl oluştuğuna ilişkin de çelişki olduğunu belirterek bu nedenle Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan yeniden rapor alınması talebinde bulundu ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Mehmet K. ise olayın cinayet, kaza veya intihar olduğu hususunda kimsenin kesin bir şey söyleyemediğini ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkilinin ev hapsi kararıyla tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Üst Kuruluna gönderilerek, "Maktülde meydana gelen ray şeklindeki ekimozların ne şekilde gerçekleştiği, düşme anı ve öncesinde bilincinin açık olup olmadığı, sanıkta meydana gelen yaralanma nedeniyle maktül ve sanığın birlikte bulunduğu oda zemininde tespit edilen yoğunlukta kanamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, maklütün kaza ile düşüp düşmediği, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığı, başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediği ya da bir başkası tarafından maktulün tutularak aşağıya atılıp atılmadığı" hususlarında rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Gaziantep, Adli Tıp, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanık ev hapsi kararıyla tahliye edildi - Son Dakika


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