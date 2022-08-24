Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 379 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 379 şüpheli yakalandı

24.08.2022 14:27
Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 379 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen asayiş uygulamalarında 379 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen asayiş uygulamalarında 379 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri düzenledi.

Ekipler, bu kapsamda 334 bin 885 kişinin sorgusunu yaptı. Sorgulamalarda aranan 379 şüpheli yakalandı.

120 bin 563 araç sorgusunda ise 14 araç yakalandı. 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 239 mühimmat ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 379 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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