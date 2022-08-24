Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

24.08.2022 14:26

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve bir araçta arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada, 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, 1900 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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