Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.08.2022 16:50
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerine ve araca operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde ve araçta 6 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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