Ekipler, belirledikleri iş yeri ve ikamette yaptıkları aramalarda, 1000 dolu makaron, 709 paket sigara ve 300 litre etil alkol ile 16 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.