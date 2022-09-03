Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

03.09.2022 12:16
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri iş yeri ve ikamette yaptıkları aramalarda, 1000 dolu makaron, 709 paket sigara ve 300 litre etil alkol ile 16 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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