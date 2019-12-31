Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince merkez Şahinbey ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Ortadoğu Fuar Merkezi yanındaki bir tır garajındaki araçta yapılan aramada da 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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