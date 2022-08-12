İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kaçak akaryakıt bulunduğunu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te gümrük kaçağı 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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