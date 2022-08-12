Gaziantep'te gümrük kaçağı 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 600 litre akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kaçak akaryakıt bulunduğunu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 600 litre kaçak akaryakıt, 2 plastik fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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