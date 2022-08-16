Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli şüpheli yakalandı

16.08.2022 11:37
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, evde kutu içerisinde, otomobilde ise bagaj kısmına gizlenmiş 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli şüpheli yakalandı - Son Dakika
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