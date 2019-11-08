Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 200 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 200 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 200 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 200 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Aydın Mahallesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Yapılan araştırmada adresin, geçen ay yapılan operasyonda 150 kilogram esrarın ele geçirilmesinin ardından tutuklanan M.Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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