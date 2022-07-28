Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.07.2022 12:32
Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bin 550 litre kaçak akaryakıt ve santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, operasyon anı polis kamerasıyla görüntülendi.

YORUMLAR
500
Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement