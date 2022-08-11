Ekipler, il genelinde bir araç ve ikamette yaptıkları aramada 15 tabanca, 18 şarjör ve tabanca namlusu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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