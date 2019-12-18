Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde tefecilik yaptığı gerekçesiyle 35 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, dijital materyal, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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