Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

26.08.2022 09:41
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/ YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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