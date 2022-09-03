İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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