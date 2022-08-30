Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

30.08.2022 15:10
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler aramada, 155 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirdi, 18 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika
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