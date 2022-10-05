İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattıkları çalışma kapsamında 5 ikamette arama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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