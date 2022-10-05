Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

05.10.2022 12:46
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattıkları çalışma kapsamında 5 ikamette arama yaptı.

Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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