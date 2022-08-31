Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

31.08.2022 16:44
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan adliyeye sevk edilen 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan adliyeye sevk edilen 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, 155 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirilmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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