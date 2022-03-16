Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

16.03.2022 09:37
Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, kentte düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalanmıştı.

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Gaziantep, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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