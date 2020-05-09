Gaziantep'te EBA TV'yi takip edemeyen 3 öğrenciye televizyon hediye edildi - Son Dakika

Araban Kaymakamlığınca, evlerinde televizyonları olmadığı için derslerini takip edemeyen 3 öğrenciye televizyon alındı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen 3 öğrenciye televizyon hediye etti.

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinde televizyonları olmadığı için EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrencilerimize, kaymakamlığımızca yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında, televizyon aldıklarını belirterek, "Evde televizyonları olmadığı için ders çalışamayan 3 öğrencimiz, kaymakamlığımızın sosyal medya hesabından mesaj atan öğrencilerimizin isteklerini kırmadık. Güzel günlerde derslerine çalışsınlar diye kendilerine televizyon hediye ettik." dedi.