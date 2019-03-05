Gaziantep'te Eğitim Yatırımları

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Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon TL'lik Yatırım Hedefi

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi