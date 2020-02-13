Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Gül, yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece kentte don ve buzlanma tehlikesi yaşanabileceğini belirtti.Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Gül, "14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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