Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

13.03.2022 21:52
Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi GAZİANTEP - İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi GAZİANTEP - Kar etkili oluyor GAZİANTEP - Kar etkili oluyor Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

Gaziantep, Engelli, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 21:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement