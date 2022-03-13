Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.