Gaziantep'te eğitime 'kar' engeli - Son Dakika
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Gaziantep'te eğitime 'kar' engeli

6 saat önce

GAZİANTEP'te, kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Gaziantep'te eğitime 'kar' engeli, System.String[]

GAZİANTEP'te, kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline ise 1 gün idari izin verildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde yollar kapanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Gaziantep Valiliği ise yaptığı yazılı açıklama ile okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, "Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.


Gaziantep Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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