Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi - Son Dakika
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Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi

04.09.2022 11:05
Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi

Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı.

Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu taşıtlar Sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu. Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi. Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi - Son Dakika
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