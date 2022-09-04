Edinilen bilgiye göre Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu taşıtlar Sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu. Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi. Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi - Son Dakika

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