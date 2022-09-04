Yakasında düğme şeklinde kamera gören polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada tişörtünün yaka kısmı içerisinde kamera, taşınabilir wifi cihazı ve ses verici ile güç kaynağından cihazından oluşan kopya düzeneği ele geçirdi.Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı - Son Dakika

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