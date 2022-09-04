Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı - Son Dakika
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Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı

04.09.2022 12:20
Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı

GAZİANTEP'te ehliyet sınavına yakasına gizlediği düğme şeklindeki kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

GAZİANTEP'te ehliyet sınavına yakasına gizlediği düğme şeklindeki kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir kişi hareketleriyle sınav görevlisi polisin dikkatini çekti. Polis, şüphelinin tişörtünün yaka düğmesini açmasını istedi.

Yakasında düğme şeklinde kamera gören polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada tişörtünün yaka kısmı içerisinde kamera, taşınabilir wifi cihazı ve ses verici ile güç kaynağından cihazından oluşan kopya düzeneği ele geçirdi.Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı - Son Dakika
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