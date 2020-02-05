Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, dün düzenlenen ehliyet sınavına 'joker' olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep'te, ehliyet sınavında 11 'joker' gözaltına alındı, System.String[]

GAZİANTEP'te, dün düzenlenen ehliyet sınavına 'joker' olarak başkalarının yerine giren 11 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te dün yapılan ehliyet sınavına, bazı adayların kendi yerlerine 'joker' olarak adlandırılan başka kişileri sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sınavlara başkalarının yerine girdiğini saptadığı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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