Gaziantep'te ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te ekmek arasına 69 gram metamfetamin gizleyen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Gümüştekin Mahallesi'nde bir kişinin ekmeğin arasına 69 gram metamfetamin sakladığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
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