Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi - Son Dakika

Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi

20.01.2021 13:01
Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi, System.String[]

Gaziantep'te dün ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat, jandarmadaki ilk incelemenin ardından müzeye teslim edildi.

Gaziantep'te dün ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat, jandarmadaki ilk incelemenin ardından müzeye teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada yapılan incelemenin ardından altın yazmalı 10 Tevrat, Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltında bulunan 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Jandarma, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi - Son Dakika


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