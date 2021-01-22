Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eserler müzeye teslim edildi - Son Dakika

Gaziantep'te ele geçirilen 5 tarihi eser Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait mühürlü kama, mühürlü süngü kılıfı, taş oyma gümüş eritme kabı gibi 5 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen eserler ise Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.