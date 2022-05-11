Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir arazide cesedi bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hazımoğlu Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, elektrik direğinin yanında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İsmet K'ye ait olduğu belirlenen cenaze, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.