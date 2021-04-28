Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde bir yolcu otobüsünden inen şüpheliyi yol kenarında yakaladı.

Zanlının yanındaki elektrikli fırını arayan ekipler, 6 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.