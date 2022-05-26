Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi

26.05.2022 17:50

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen Ümit Koçyiğit, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Hastanede tedavisi süren zanlının bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay çok yönlü araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz ana giriş kapısı önünde üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar ve sol elinde siyah bir çanta bulunan şahıs, koruma memurlarının üzerine yürümüştür. Akabinde görevli memurlar tarafından gerekli reaksiyon gösterilerek şüpheli silahla etkisiz hale getirilmiştir. Bomba imha ekiplerimizce yapılan çalışmada sahte bomba düzeneği tespit edilmiş, şüphelinin canlı olarak sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Adının Ümit Koçyiğit olduğu tespit edilen saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı olarak sürdürülmektedir."

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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