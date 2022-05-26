Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika
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Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3)

26.05.2022 18:55
Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3)

TEKBİR GETİREREK İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTIGaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne elinde poşetle gelen kimliği şüpheli bir kişi tekbir getirerek içeriye girmeye çalıştı.

TEKBİR GETİREREK İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne elinde poşetle gelen kimliği şüpheli bir kişi tekbir getirerek içeriye girmeye çalıştı. Polislerin havaya uyarı ateşi yapmasına rağmen teslim olmayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler şüphelinin beraberinde getirdiği poşeti incelemek üzere bomba imha ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile patlatıp incelediği poşette patlayıcıya rastlamadı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -


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Kaynak: DHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Bomba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika
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