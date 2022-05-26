GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

26.05.2022 20:02

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi.

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi. Şüpheli, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gaziantep Valis Davut Gül, şüphelinin yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Olay, saat 17.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısına gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmeye çalıştı. Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurdu. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.

VALİ GÜL: BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ ŞEKİLDE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Gaziantep Valisi Davut Gül olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" dedi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.

GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, EMNİYET BİNASI ÖNÜNDE CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika


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