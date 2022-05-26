Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (4) - Son Dakika
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Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (4)

26.05.2022 20:19
Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (4)

KİMLİĞİ BELİRLENDİGaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışırken vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin hastanede tedavisi sürüyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışırken vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin hastanede tedavisi sürüyor. Şüpheli kişinin çok sayıda sabıkası bulunan Ümeit Koçyiğit olduğu belirlendi.

Gaziantep Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kıyafetinde kablolar ve elinde siyah çanta ile emniyete gelerek polislerin üzerine yürüyen şüphelinin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak şöyle denildi: "26.05.2022 günü saat 17.10 sularında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana giriş kapısı önünde üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar ve sol elinde siyah bir çanta bulunan kimliği belirsiz bir şahıs koruma memurlarının üzerine yürümüştür. Akabinde görevli memurlar tarafından gerekli reaksiyon gösterilerek şüpheli silahla etkisiz hale getirilmiştir. Bomba imha ekiplerimizce yapılan çalışmada sahte bomba düzeneği tespit edilmiş, şüphelinin canlı olarak sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır.

Adının Ümit Koçyiğit olduğu tespit edilen saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı olarak sürdürülmektedir."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (4) - Son Dakika


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