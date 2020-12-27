Gaziantep'te, Emniyet Müdürü Zeybek de denetime katıldı - Son Dakika

Gaziantep'te, Emniyet Müdürü Zeybek de denetime katıldı
27.12.2020 17:49
GAZİANTEP'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetime çıkan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yasağa uymayan vatandaş ve esnafı uyardı.
GAZİANTEP'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetime çıkan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yasağa uymayan vatandaş ve esnafı uyardı.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, hafta sonu kısıtlamasında öğleden sonra kentte polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katıldı. Kentin ana caddelerinde denetimde bulunan Zeybek, esnafı kurallara uymaları yönünde uyardı. Zeybek, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan bazı araç sürücüleri ile yayaları da durdurdu. Kısıtlamadan muaf olmadıkları tespit edilen kişilere polis ekiplerince idari para cezası kesildi.
Öte yandan, kentte dün yapılan denetimlerde de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 417 kişiye idari para cezası uygulandı.
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