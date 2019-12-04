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Gaziantep'te engelli park yerlerini kullananlara ceza
7 saat önce
Gaziantep'te araçlarını engelli park yerlerine park eden sürücülere ceza yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Gaziantep'te araçlarını engelli park yerlerine park eden sürücülere ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2-3 Aralık tarihlerinde engelli park yerlerine park eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada 880 araç ve sürücüsü denetlenirken, 61 sürücüye engelli park yerlerine park etmekten ceza verildi.
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