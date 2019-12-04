Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te engelli park yerlerini kullananlara ceza
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Gaziantep'te engelli park yerlerini kullananlara ceza

7 saat önce

Gaziantep'te araçlarını engelli park yerlerine park eden sürücülere ceza yazıldı.

Gaziantep'te engelli park yerlerini kullananlara ceza, System.String[]

Gaziantep'te araçlarını engelli park yerlerine park eden sürücülere ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2-3 Aralık tarihlerinde engelli park yerlerine park eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 880 araç ve sürücüsü denetlenirken, 61 sürücüye engelli park yerlerine park etmekten ceza verildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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