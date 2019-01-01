Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Engellilere Kıyafet Yardımı

Gaziantep'te Engellilere Kıyafet Yardımı

39 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki yaklaşık 200 engelliye kıyafet yardımı yapıldı.

Gaziantep'te Engellilere Kıyafet Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki yaklaşık 200 engelliye kıyafet yardımı yapıldı.

İHH Nizip Şubesi Başkanı Celal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle ilçede bulunan engellilere ve ailelerine kışlık kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirten Demir, "Dünyanın neresinde bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa orada İHH var. Bizler Nizip'te bu göreve başladığımız günden bu yana her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alarak, onlara yardım etmeye çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında yetimlerimizle birlikte ilçedeki engelliler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek istedik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Celal Demir, İHH, Nizip, Gaziantep, Güncel
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