Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi

18.02.2023 18:16
Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen iki kişi yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen iki kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.
Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.
İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.
Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu Açıklaması

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Teklif yapıldı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu takımdan ayrılıyor
18:58 İstanbul'da deprem riski nedeniyle 93 okul tahliye ediliyor! İşte ilçe ilçe boşaltılacak kurumlar
18:44 "Deprem" gündemiyle toplanan 6'lı Masa'dan ortak açıklama: Hukuki, idari ve siyasi sorumlular not edilmiştir
18:06 Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi
17:11 Spor camiası Atsu'ya ağlıyor! Kasımpaşalı Aytaç'ın paylaşımı yürek burktu
16:34 Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi ders notlarını arıyor
16:30 Eşini ve 22 aylık bebeğini depremde kaybeden acılı adam kayıtlara ölü olarak geçti: Acımı yaşayamıyorum!
16:17 Depremde eşini ve 2 oğlunu kaybeden acılı annenin tek bir isteği var: Kızım sağ salim bulunsun
16:24 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 642'ye yükseldi
16:14 İstanbul'da bir garip olay! Okul riskli diye yıkım kararı alındı, veliler eylem yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2023 19:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement