Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Başpınar Viyadüğü'nün altında bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, TAG otoyolu Başpınar Mahallesi Başpınar Viyadüğü altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, ölen kişinin 16 yaşındaki İbrahim Ethem Sönmez olduğu tespit edildi.

Sönmez'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.