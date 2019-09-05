Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te eş zamanlı tefeci operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaziantep'te eş zamanlı tefeci operasyonu

4 saat önce

Gaziantep'te polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda balya balya para, koçan koçan senet ele geçirildi.

Gaziantep'te eş zamanlı tefeci operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda balya balya para, koçan koçan senet ele geçirildi. Ekipler, olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaparak faiz karşılığı para verdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl genelindeki 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, başka şahıslara ait olduğu tespit edilen çok sayıda kredi kartı, banka çekleri, senetler, içerisinde farklı şahıslara ait bilgilerin bulunduğu çok sayıda ajanda, kredi kartı slipleri, çok sayıda karşılığı bulunmadığı değerlendirilen fatura, 1 adet tabanca, 287 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 230 bin 425 TL ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
Evi kaçak muayenehaneye çeviren 3 şahıs, polisler arama yaparken kahve içti Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te eş zamanlı tefeci operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]