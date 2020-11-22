Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü - Son Dakika

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü

22.11.2020 19:51
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü, System.String[]

GAZİANTEP'te otomobille seyir halindeyken tartıştığı eşi Süleyman Dokuyucu tarafından dabedilip, araçtan atılan Güllü Dokuyucu'yu (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te otomobille seyir halindeyken tartıştığı eşi Süleyman Dokuyucu tarafından dabedilip, araçtan atılan Güllü Dokuyucu'yu (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Kasım'da Körkün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'da yaşayan Süleyman ve Güllü Dokuyucu (47) çifti, bir süre önce memleketleri Gaziantep'e geldi. Otomobilde ilerledikleri sırada çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Dokuyucu, eşini darbederek otomobilden aşağıya attı. Ağır yaralanan Güllü Dokuyucu'nun çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Güllü Dokuyucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman Dokuyucu, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü

Gaziantep, Almanya, Kasım, Güllü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü - Son Dakika


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