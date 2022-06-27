Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

27.06.2022 23:24

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1'inci katında yaşayan Iraklı Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1'inci katında yaşayan Iraklı Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.

Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

YORUMLAR
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Gaziantep'te rehine krizi...Boynuna av tüfeği asan şahıs, bıçak ve silahla çocuklarını ve karısını rehin aldı Gaziantep'te rehine krizi...Boynuna av tüfeği asan şahıs, bıçak ve silahla çocuklarını ve karısını rehin aldı GAZİANTEP-EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU TÜFEK VE BIÇAKLA REHİN ALDI GAZİANTEP-EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU TÜFEK VE BIÇAKLA REHİN ALDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi - Son Dakika
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