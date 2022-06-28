Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek

28.06.2022 19:19

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin aldıktan sonra ikna edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin aldıktan sonra ikna edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçak ve pompalı tüfekle eşi ve 2 çocuğunu rehin aldıktan sonra Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek, gözaltına alınan Rami Arap, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arap'ın deport edilmesine karar verildi.

Arap'ın mahkemedeki ifadesinde, bir grup tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, bu nedenle polisin dikkatini çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren Irak uyruklu Rami Arap ikna edilmiş, gözaltına alınmıştı. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edilmişti.

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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika
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