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Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Kasım'da, haber sitelerinde "Gaziantep'te sokak ortasında kadına s¸iddet" başlığıyla yer alan olayda, gözaltına alınan M.Ç'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda yeni delillere ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıgˆımızca başlatılan soruşturmada şu¨pheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş, bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yo¨nelik yeni deliller elde edilmiş olup, deliller kapsamında yeniden go¨zaltına alınan şu¨pheli bugu¨n sevk edildigˆi mahkemece tutuklanmıştır." denildi.

Gaziantep, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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