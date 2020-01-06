Gaziantep'te eşini darbettiği görüntülenen kocaya 7 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te eşini darbettiği görüntülenen kocaya 7 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

Gaziantep'te eşini darbettiği görüntülenen kocaya 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

6 saat önce

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun yanında eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sonrası hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te eşini darbettiği görüntülenen kocaya 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, System.String[]

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun yanında eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sonrası hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Ç, müşteki eşi B.Ç, çiftin çocukları ve yakınları ile sanık avukatı katıldı.

Sanık Emrah Ç, eşini çok sevdiğini bu nedenle çok kıskandığını belirterek, "Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim 'çocuklarını düşünmüyor musun?' dedim. Kendisini ikna etme çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum." şeklinde savunma yaptı.

Hakimin, "Pişman mısın?" sorusuna sanık Emrah Ç, "Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum." cevabını verdi.

Müşteki B.Ç, olayın eşinin anlattığı gibi olduğunu belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, bende ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi." diye konuştu.

B.Ç, "Eşinden korkuyor musun?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi:

"Kesinlikle korkmuyorum öyle bir insan değil. Şikayetçi değilim en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum."

Son sözleri sorulan sanık Emrah Ç, "Kötü örnek olduğum için çok pişmanım. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Onların bana ihtiyacı var." dedi.

Mahkeme, sanık Emrah Ç'ye "eşi kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Cezanın paraya çevrilmesine ya da ertelenmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nin önünde 15 Kasım'da Emrah Ç'nin sokak ortasında çocuğunun yanında eşine uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiş, tutuklanan koca hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Gaziantep, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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