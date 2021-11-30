Gaziantep'te eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Şahinbey ilçesinde 13 Ocak 2018'de, İlhan Kaya, ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kaya, kaldırıldığı hastanede 9 gün yaşam mücadelesi vermiş ancak hayata tutunamamıştı.

Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İlhan Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

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