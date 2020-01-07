Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi - Son Dakika

Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

6 saat önce

Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildiGaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çilo, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Çilo, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Çilo hakkında 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KENDİ İNSANLIĞIMDAN UTANDIM'

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Çilo ve avukatı ile şiddet gören eşi Büşra Çilo katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Emrah Çilo, eşini çok kıskandığı için olayın yaşandığını söyleyerek, Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim 'çocuklarını düşünmüyor musun' dedim. Kendisini ikna etmeye çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum. Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum dedi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Mahkeme heyetinin söz verdiği Büşra Çilo ise eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı, can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Emrah Çilo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezanın paraya çevrilmesine ya da ertelenmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GAZİANTEP, (DHA)

Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

Gaziantep, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini sokak ortasında döven adam tahliye edildi
Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
22:40 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:40 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:39 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika
22:39 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:38 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:47:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]