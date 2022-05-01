Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti

01.05.2022 23:59
Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti

Gaziantep'te bir doktor, meslektaşı olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti.

Gaziantep'te bir doktor, meslektaşı olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti.

Özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan B.İ.S, Şahinbey ilçesindeki bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle meslektaşı olan eşi M.S, ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ.S, tabancayla eşini ayağından yaraladıktan sonra intihar etti.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

B.İ.S'nin cesedi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti Başkan kollarını sıvadı, yuvalama yuvarladı Başkan kollarını sıvadı, yuvalama yuvarladı

Gaziantep, Şahinbey, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:31 Siyaset kulislerinde bomba etkisi yaratan iddia: Muhalefet, adayını en erken şubat-mart gibi açıklayacak
23:22 Vatandaşın kamerasına takıldılar! Yol ortasında durup dans eden çift viral oldu
23:20 Ümit Özdağ, Suriyeli aileyi ziyaret etti! Evde yaşanan diyalog dikkat çekti: Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
23:16 Domenec Torrent'ten dikkat çeken Fatih Terim göndermesi!
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 00:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement